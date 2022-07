Controlli straordinari a Crotone, due denunce e sequestro di cocaina

Sono in tutto 76 le autovetture che sono state sottoposte a controllo nel capoluogo di Crotone dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, portando all'identificazione di 149 persone, tra qui 18 sottoposte agli arresti domiciliari e 10 a cui sono state contestate altrettanti violazioni stradali.

Un 20enne già conosciuto agli agenti, è stato fermato alla guida di un motorino senza casco, senza assicurazione e senza patente ed anche in possesso di nove dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi: è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre il motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Altra perquisizione ad un uomo di 49 anni, trovato invece con un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm. Per lui inevitabile la denuncia all'Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di arma impropria.