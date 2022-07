Covid, sfiorati i 4.600 contagi: aumentano i ricoveri (+15), stabili i decessi (+4)

Dopo il brusco calo dei casi registrato ieri, ecco che l'odierno bollettino si "riallinea" con il trend oramai in auemento costante di contagi. Con 13.929 tamponi processati nelle ultime 24 ore emergomo 4.598 nuovi casi a fronte di 1.421 guariti. Non si fermano i ricoveri (+15), saliti a quota 326, mentre sono stabili i decessi (+4).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+1.725), seguita da Reggio Calabria (+1.307), Catanzaro (+859), Crotone (+406) e Vibo Valentia (+210) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+91). Processati 3 milioni e 337.168 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 33,01%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 123.941 (+1.725), mentre i casi attivi sono 36.341. Di questi, 36.222 sono in isolamento, 117 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 86.444 guariti e 1.156 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 161.239 (+1.307) mentre gli attivi sono 12.159, di cui 12.072 in isolamento domiciliare, 84 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 148.279 i guariti ed 801 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 72.625 (+859), mentre i casi attivi sono 6.429. Di questi: 6.352 in isolamento, 72 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 65.864 i guariti e 332 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 45.012 (+406) mentre gli attivi sono 2.120. Di questi: 2.098 si trovano in isolamento, 22 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 42.654 i guariti e 238 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 41.865 (+210), mentre i casi attivi sono 1.512. Di questi, 1.493 in isolamento, 19 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.177 i guariti e 176 i decessi.