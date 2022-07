Avrebbe rapinato dei coetanei: minorenne finisce in comunità

Accusato di rapina, lesioni e violenza privata, per dei fatti avvenuti tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, sarà trasferito presso una comunità per scontare la propria misura cautelare. È quanto deciso dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro nei confronti di un giovanissimo del posto, tratto in arresto - assieme ad altri coetanei - dalla Squadra Mobile.

Una decisione del tutto simile a quella già presa nei giorni scorsi, quando il Tribunale di Catanzaro ha deciso il collocamento in comunità per altri quattro ventenni, accusati dello stesso reato. I loro coinvolgimenti sarebbero emersi dall'attività investigativa nata in seguito alla denuncia presentata da un ragazzo dopo essere stato aggredito.

In particolare, la vittima sarebbe stata presa a calci e pugni dal branco in località Sarrottino-Settingiano. Costretto ad inginocchiarsi sotto la minaccia di un coltello, è stato derubato del poco denaro che portava con sè e della catenina d'oro. Pochi giorni dopo, con modalità del tutto simili, un amico della vittima è stato a sua volta aggredito a Catanzaro Lido.

Vista l'eta degli indagati ed il processo in fase preliminare, il Gip ha disposto il trasferimento in comunità in attesa dello sviluppo delle indagini.