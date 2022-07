In casa armi, munizioni e droga: un arresto a Mirto Crosia

Una perquisizione mirata nel comune di Mirto Crosia ha portato alla scoperta di armi, munizioni, droga e contanti, nascosti all'interno dell'abitazione di un quarantasettenne del posto. A rinvenire il tutto i Carabinieri della stazione locale assieme ai colleghi del reparto territoriale di Corigliano-Rossano.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato colto di sorpresa dal controllo: nella sua abitazione sono stati ritrovati 300 grammi di marijuana, 18 dosi di hashish, 4 dosi di cocaina e 5 grammi della medesima sostanza, più tre bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Ma non solo: occulatate nell'abitazione sono stati rinvenuti anche due coltelli da caccia, un revolver calibro 380 a salve con relative munizioni ed una cartuccia calibro 44 magnum. Per tali motivi, il soggetto è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di armi e munizioni, per poi essere trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari.