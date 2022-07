Covid, con il “calo del lunedì” meno casi ma molti ricoveri (+11) e decessi (+6)

Battuta d'arresto per il contagio da coronavirus in Calabria: almeno per oggi, visto il consueto calo del lunedì e dunque ad un minor numero di tamponi processati (+5.576). Sono infatti 1.884 i casi individuati a fronte di 621 guariti, mentre non rallentano i ricoveri (+11), saliti oltre quota 310 in tutta la Regione, ed i decessi (+6).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+687), seguita da Cosenza (+562), Catanzaro (+285), Crotone (+271) e Vibo Valentia (+52) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+27). Processati 3 milioni e 323.239 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 33,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 159.932 (+687) mentre gli attivi sono 11.239, di cui 11.457 in isolamento domiciliare, 79 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 147.894 i guariti e 799 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 122.216 (+562), mentre i casi attivi sono 34.660 Di questi, 34.554 sono in isolamento, 105 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 86.402 guariti e 1.154 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 71.766 (+285), mentre i casi attivi sono 6.338. Di questi: 6.257 in isolamento, 76 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 65.069 i guariti e 332 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 44.606 (+271) mentre gli attivi sono 1.923. Di questi: 1.903 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 42.445 i guariti e 238 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 41.655 (+52), mentre i casi attivi sono 1.313. Di questi, 1.293 in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.166 i guariti e 176 i decessi.