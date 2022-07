Cosenza. “C’era una volta il cinema”, giovedì al rione Massa omaggio al maestro Sergio Leone

Sergio Leone

Un omaggio al regista delle più grandi pellicole western. Si chiama “C’era una volta il cinema” lo spettacolo teatrale del giornalista Fabio Santini, che ripercorre i film di Sergio Leone e che verrà messo in scena giovedì 21 luglio (alle 21) negli spazi dell’ex Istituto delle Canossiane, oggi sede del liceo classico “Bernardino Telesio”, nel cuore del caratteristico e magico rione Massa a Cosenza.

Dunque, un vero e proprio viaggio tra racconti inediti e aneddoti, parola e musica, quello che verrà presto realizzato per volere della Fondazione Premio Sila, presieduta da Enzo Paolini.

L’appuntamento, organizzato anche grazie alla collaborazione del liceo diretto da Antonio Iaconianni e dell’associazione “Nova”, arriva subito dopo la conclusione di una straordinaria decima edizione; un’edizione che, nell’ambito del Premio Sila ’49, ha visto trionfare per la sezione Letteratura Nicola Lagioia, per quella Economia e Società Nadeesha Uyangoda e per la Carriera Luciana Castellina.

Così, in riferimento alla spettacolo, si passerà da “Per un pugno di dollari” a “Il buono, il brutto e il cattivo”, da “Giù la testa” fino a capolavori come “C’era una volta il West” e “C’era una volta in America”: nell’attesissima rappresentazione pronta a giungere a Cosenza c’è del resto questo e altro.

Un’autentica narrazione, pure caratterizzata dal ricordo del maestro compositore Ennio Morricone, in grado di avvicinare tutti – e si spera soprattutto le giovani generazioni – alla settima arte e quindi al cinema di Leone, autore da (ri)scoprire e approfondire.