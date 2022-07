“Le Notti dello Statere”: premiato anche l’attore rossanese Moisè Curia

Moisè Curia

L'attore rossanese Moisè Curia è stato premiato in occasione della XVIII^ edizione de “Le Notti dello Statere” di scena nella splendida cornice dei Laghi di Sibari, nel cosentino, nella serata dello scorso 2 luglio.

All'evento, organizzato nei minimi dettagli dal Patron Luca Iacobini, hanno preso parte, oltre ad un numeroso e qualificato pubblico, diverse autorità civili e militari, tra cui l'Assessore regionale Gianluca Gallo, che hanno apprezzato l'evento con la premiazione di diversi volti noti che fanno parte del panorama cinematografico italiano.

Fra questi: Rosa Diletta Rossi, attrice, che ha studiato al Teatro Stabile di Genova. Lei ha recitato, a teatro, nella compagnia "Piero Gabrielli". Ha, poi, lavorato in alcune pellicole cinematografiche e in diverse serie televisive fra cui quella di grande successo “Nero a Metà” dove interpreta la figlia di Claudio Amendola.

Giorgia Gianetiempo, attrice, nota al pubblico italiano per la sua straordinaria partecipazione della soap-opera su Rai Tre dal titolo: “Un posto al Sole", in cui interpreta il ruolo di Rossella Graziani. La Gianetiempo, precedentemente, è stata nel cast di numerose fiction televisive come “Un medico in Famiglia", “Una donna per Amico 3", “Tre casi per Laura C", “Gente di Mare" e “Don Matteo 6". Nel suo curriculum anche film per il grande schermo come “Domenica" per la regia di Wilma Labate (2001) e “Mater Natura" per la regia di Massimo Andrei (2005).

Francesco Di Leva, attore, il quale ha appena vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per il film “Nostalgia” di Mario Martone. Non si contano le interpretazioni per il cinema e la tv, fra cui “Il sindaco del rione Sanità” e “La Squadra”.

Miriam Candurro, attrice, uno dei volti più noti della soap-opera: “Un posto al Sole” in onda sulla Rai Tre. Fra le fiction: “Don Matteo 5", “La Squadra 7", “I Bastardi di Pizzofalcone”.

Premiato, nel corso dell'importante kermesse cinematografica, anche l'attore rossanese Moisè Curia che vanta diversi interpretazioni in diversi film (ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui il “Nastro d'Argento”) ed anche in alcune fiction televisive quali: “Braccialetti Rossi”, “Enrico Piaggio - Un sogno italiano”, “Pezzi Unici”, “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1.

La manifestazione è stata organizzata da “Cinema Calabria” in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e con le Terme Sibarite, grazie al patrocinio del Comune di Cassano allo Jonio.

Ogni edizione de “Le Notti dello Statere” è preceduta da un laboratorio di cinema per ragazzi che diventano i veri protagonisti della kermesse, apprendono il linguaggio cinematografico, approfondiscono le diverse professioni legate a questo settore.

Questa è la principale prerogativa che caratterizza un’iniziativa unica nel suo genere, con l’obiettivo di far conoscere da vicino agli abitanti del luogo i loro beniamini della tv e del cinema.

“Le Notti dello Statere”, il cui nome si rifà all’antica moneta di scambio di origini greche, è senza scopo di lucro, realizzato per promuovere il territorio attraverso la cultura cinematografica.

La serata si è aperta con l'esibizione live della giovane e brava cantante Carla Temgoua che ha interpretato, magistralmente, due brani musicali.

In seguito, poi, si è dato vita alla cerimonia di premiazione. I premiati, per l'occasione, sono stati intervistati dalla giornalista Iole Perito e dal conduttore Salvatore Gisonna.

A loro, al termine dell'intervista, è stata consegnata l’antica moneta di scambio di origini greche. Soddisfatto, in modo particolare, Luca Iacobini (Patron dell'importante manifestazione), per la buona riuscita della 18^ edizione del Premio cinematografico.

“Sono particolarmente emozionato – ha dichiarato – perché mi sembra ieri che abbiamo cominciato, non senza difficoltà, e siamo riusciti a raggiungere la 18^ edizione, un traguardo che mi riempie di gioia. Fare incontrare da vicino, ogni anno, la gente del territorio con i protagonisti di fiction e film, è molto di più di una semplice manifestazione estiva: è accendere i sogni, stimolare i ragazzi a perseguire un obiettivo, è veicolare il messaggio che ognuno qualunque siano le sue radici, può andare lontano, anche senza fare cinema. E poi, dato non trascurabile, tutti i nostri ospiti, puntualmente, restano colpiti dalla bellezza del nostro territorio e dalla straordinaria accoglienza. Questi iniziano a sponsorizzare, in maniera spontanea con foto e video, il nostro incantevole territorio ed anche la nostra splendida Calabria”.

Il numeroso pubblico, al termine della cerimonia di premiazione, ha avuto la possibilità di incontrare direttamente gli attori per una foto ricordo, un selfie ed un autografo con dedica personalizzata.

Si è vissuta, dunque, una serata meravigliosa all'insegna della cultura con la presenza a Sibari di alcuni personaggi noti che fanno parte del panorama cinematografico italiano.

Luca Iacobini, subito dopo la cerimonia di premiazione e prima dei saluti finali, ha voluto ringraziare gli illustri ospiti, i due bravi presentatori: Iole Perito e Salvatore Gisonna, la giovane e promettente cantante Carla Temgoua, le autorità presenti, i diversi sponsor, il suo infaticabile staff, gli organi d'informazione che hanno dato ampio risalto all'importante manifestazione, le diverse autorità ed il numeroso pubblico seduto in platea.

Un plauso, in modo particolare, a Luca Iacobini e al suo staff per l'ottima organizzazione. Appuntamento, infine, al prossimo anno con la XIX^ edizione del Premio “Le Notti dello Statere” in cui verranno premiati attori ed attrici di chiara fama nazionale protagonisti in diversi films e fiction tv.