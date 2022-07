Gizzeria Lido. Beach volley, Titta e Pizzichini conquistano il torneo nazionale federale

Giacomo Titta e Matteo Pizzichini conquistano il torneo nazionale federale di beach volley a Gizzeria Lido. Al termine di una due giorni di grande spettacolo, adrenalina, schiacciate sulla sabbia la coppia, che quest'anno ha giocato a Ottaviano in serie A3, è salita sul gradino più alto del podio.

Dopo aver risalito la china dal tabellone perdenti in semifinale ha sconfitto per 2-0 (21-19, 21-16) Pellegrino-Carbone, poi in una finale bellissima e tirata ha battuto per 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) la coppia composta da Samuele Fioretta e Luca Cravera.

Andati in vantaggio i due beacher delle 4 Vele di Pescara hanno subito la rimonta di Sam da Voghera e Luca da Alessandria. Ma nel terzo set hanno ricominciato con un gioco sicuro, soprattutto in fase break a martellare, e così hanno potuto alzare le braccia al cielo.

Quella di Gizzeria è stata una tappa importante, ormai la Seila Beach Sport, che ha organizzato la manifestazione, al secondo anno di attività, sta diventando un punto di riferimento non solo per la Calabria e il sud, ma per il movimento del beach volley italiano con la sua struttura.

Anche perché l'idea di abbinare sport e turismo sta funzionando. Infatti, per giocare questo torneo sono arrivati da ogni parte d'Italia: Puglia, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Piemonte, Lombardia. Tante coppie che hanno composto un bel mosaico.

“Siamo molto contenti, ci voleva questo successo dopo la delusione di Montesilvano, continueremo a giocare le tappe e i circuiti del campionato italiano, torneremo a Lamezia Terme e poi via tutta l'estate su e già per l'Italia. Ringraziamo la nostra società, 4 Vele, c'è una bella sintonia con tutti i ragazzi. Dobbiamo fare i complimenti all'organizzazione”, è il pensiero dei due vincitori, il romano Jack Titta e il maceratese Matteo Pizzichini.

Quanto al futuro dei due protagonisti, Pizzichini andrà a schiacciare a Macerata in A3, mentre Titta si dedicherà al beach volley con dei camp internazionali in tutto il Mondo. Terzo posto per Davide Pellegrino e Peppino Carbone. Prossimo appuntamento a fine luglio.