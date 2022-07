Catanzaro. Smart finisce contro una Y e si ribalta, ferita la conducente

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle due di questo pomeriggio nella zona nord di Catanzaro, lungo viale Pio X, ed ha visto coinvolta una Smart che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare contro una Lancia Y che parcheggiata a bordo strada e finendo per ribaltarsi.

A bordo della piccola utilitaria viaggiava la sola giovane conducente che è stata estratta dall’abitacolo dai vigili fuoco del capoluogo, prontamente intervenuti, e poi affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 e il successivo trasporto in ospedale per ulteriori controlli.

I pompieri hanno messo in sicurezza il sito e la vettura mentre erano presenti anche gli uomini della polizia locale per quanto di competenza.