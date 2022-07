Covid, il Bollettino. Altri quatto decessi in 24ore, positivi salgono ad oltre 55mila

Si attesta intorno al 30% il tasso di contagio da Covid19 in Calabria: tra ieri ed oggi, difatti, sono stati 1957 i nuovi positivi accertati su un totale di 6451 tamponi eseguiti.

I casi più numerosi, come sempre, nel cosentino (803), seguito dal catanzarese (509), reggino (495), vibonese (64) e crotonese (20), mentre sono 66 quelli relativi a soggetti di fuori regione.

Aumentano invece di 963 i guariti ma si devono ancora registrare decessi per o con il covid: nelle 24ore appena trascorse se ne aggiungono quattro avvenuti rispettivamente nel cosentino e reggino.

Gli attualmente positivi sono aumentano oggi di 990 casi, salendo a quota 55.522, di cui 55.218 (+986) in isolamento, 290 (+2) in reparto e 14 (+2) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6157 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6076 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 65324 (64993 guariti, 331 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 34150 (105 in reparto, 1 in terapia intensiva, 34044 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 87504 (86353 guariti, 1151 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1748 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1730 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 42587 (42349 guariti, 238 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 10925 (74 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10846 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 148320 (147523 guariti, 797 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 1261 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1243 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 40342 (40166 guariti, 176 deceduti).