Perde il controllo e si schianta contro i veicoli parcheggiati: un ferito a Catanzaro

È ancora tutta da capire la dinamica di un incidente avvenuto questa mattina a Catanzaro, dove un uomo a bordo della propria auto, una Hyundai I30, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro diversi altri mezzi parcheggiati lungo la strada finendo la sua corsa contro un Fiat Doblò.

Il tutto è avvenuto attorno alle 5:30 nel quartiere di Gagliano, precisamente in via Orti. Fortunatamente l'impatto non ha avuto conseguenze gravi per l'automobilista, che è stato comunque soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per maggiori accertamenti.

Nessun altro è rimasto coinvolto nel sinistro, che però ha provocato considerevoli danni ai mezzi parcheggiati: ne sono stati colpiti infatti cinque.

Al momento la Polizia Stradale sta eseguendo i rilievi del caso per accertare l'accaduto, mentre i Vigili del Fuoco sono a lavoro per mettere in sicurezza l'area.