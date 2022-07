Roccabernarda. Ex consigliere Francesco Coco aggredito mentre rientra casa

Francesco Coco

L’ex Consigliere Comunale di Roccabernarda Francesco Coco è stato vittima nella notte scorsa di una aggressione mentre si trovava nel giardino della sua abitazione.

Da quanto appreso, dei soggetti per ora sconosciuti, col volto coperto, gli si sarebbero avvicinati mentre stava rientrando casa, lo avrebbero preso alle spalle procurandogli delle ferite da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118.

“Dalle notizie in nostro possesso in questo preciso momento, Francesco si trova all’ospedale di Catanzaro, in neurochirurgia” riferiscono dall’Amministrazione Comunale di Roccabernarda nell’esprimere vicinanza al proprio concittadino e nel rendere noto quanto accaduto nella piccola comunità dell'entroterra crotonese.



“Atti del genere - affermano dall’Ente - sono vergognosi, inauditi e che incidono negativamente sulla tranquillità di una intera popolazione”.

Già Sindaco di Roccabernarda dal 2002 al 2007 e Consigliere Provinciale nel biennio 2020-2021, in questi anni Coco si è contraddistinto nella lotta contro il malaffare ed è stato da sempre impegnato nel contrastare gli ambienti malavitosi.

“Siamo certi che le Autorità competenti troveranno i colpevoli di questo vigliacco gesto così da permettere giustizia nei confronti del Maresciallo e di tutta la sua famiglia”, concludono dall’Amministrazione.