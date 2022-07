Diocesi di Lamezia, insediato il nuovo Vescovo monsignor Serafino Parisi

Si è ufficialmente insediato il nuovo Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi: questa mattina il canonico ha svolto una serie di visite e di incontri istituzionali, dedicandosi per prima cosa ai degenti ricoverati presso l'ospedale cittadino.

Accompagnato da don Pino Angotti, il Vescovo ha visitato la rianimazione, dove ha avuto modo di parlare con il personale medico per poi soffermarsi nella cappella ospedaliera.

Successivamente si è recato presso il Comune, dove è stato accolto nella sala consiliare da tutta l'amministrazione e dalle massime autorità istituzionali, sia civili che militari.

Nel pomeriggio, invece, Parisi ha incontrato gli operatori della comunicazione in un apposito evento organizzato all'interno del Seminario. Successivamente, si è recato presso la Cattedrale in Piazza Ardito per prendere parte alla celebrazione eucaristica.