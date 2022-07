Crotone, ennesima rottura alla rete idrica: possibile carenza d’acqua

Un "rilevante perdita" d'acqua è stata individuata dai tecnici della Congesi a Crotone, precisamente in Via Mastracchi. Un danno particolarmente serio, che richiede necessariamente la chiusura del serbatoio di Vescovatello alto per poter effettuare le dovute riparazioni.

Lo annuncia il Comune di Crotone, spiegando che tale chiusura comportarà probabili disagi nel servizio idrico. Il flusso d'acqua infatti verrà completamente chiuso, ma per minimizzar i disagi l'ente ha deciso di procedere alle riparazioni nel corso della notte.

Gli interventi partiranno alle 23:00 e dovrebbero concludersi entro le 10:00 di domattina. Ad essere interessati dalla chiusura dell'acqua: "Tufolo/ Farina, Centro storico, discesa s. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via Giocchino Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via IV novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, quartiere Lampanaro, Quartiere Poggio Pudano".