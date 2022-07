Covid, il bollettino: boom di ricoveri (+23) ed altri 2.999 casi

Inizia a preoccupare il numero dei ricoverati a causa del coronavirus in tutta la Calabria: tra reparto ordinario e terapia intensiva, infatti, i degenti sono arrivati a quota 300, numeri che riportano alla mente la fase più acuta della pandemia.

Non va meglio neanche se si considerano i nuovi positivi, 2.999, ed i decessi, 4. Secondo gli esperti, il picco di questa ondata è previsto per la fine del mese di luglio, e per ora i dati a livello nazionale non sarebbero allarmanti.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+1.153), seguita da Reggio Calabria (+862), Catanzaro (+512), Crotone (+198) e Vibo Valentia (+197) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+77). Processati 3 milioni e 311.212 tamponi (+9.071) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 33,06%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 120.851 (+1.153), mentre i casi attivi sono 33.351 Di questi, 33.246 sono in isolamento, 104 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 86.351 guariti e 1.149 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 158.750 (+862) mentre gli attivi sono 10.788, di cui 10.708 in isolamento domiciliare, 75 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 147.167 i guariti e 795 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 70.972 (+512), mentre i casi attivi sono 6.071. Di questi: 5.991 in isolamento, 75 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 64.570 i guariti e 331 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 44.315 (+198) mentre gli attivi sono 1.783. Di questi: 1.678 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 42.294 i guariti e 238 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 41.539 (+197), mentre i casi attivi sono 1.322. Di questi, 1.304 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 40.041 i guariti e 176 i decessi.