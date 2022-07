Crotone, bando Sport e inclusione sociale: ammessi due progetti per 2,5 milioni di euro

Luca Bossi

Il comune di Crotone è risultato ammesso per entrambi i progetti presentati col bando del Pnrr su “Sport e inclusione sociale”, per un importo complessivo di due milioni e mezzo di euro.

Il primo riguarda la piena riqualificazione del campo sportivo di Tufolo, in via Gioacchino da Fiore, per un importo di un milione mentre il secondo, ammesso con riserva, si riferisce alla nuova realizzazione di un impianto polivalente indoor da destinare alla pratica di diverse discipline tra cui la ginnastica, per importo pari a un milione e mezzo.

Dall’amministrazione pitagorica fanno sapere quindi come ad oggi, per il Pnrr, risultino 17 su 19 i progetti finanziati, gli altri due sono comunque idonei, per un totale finanziato di circa 27 milioni.

“Un ottimo risultato, e per questo ringrazio il team della dirigente Caroli ed ottimamente coordinato dall’ingegnere Blandino e dalla d.ssa Giovanna Pace, che va nella direzione di completare l’offerta sul territorio di strutture sportive per la pratica di tutte le discipline e di riqualificare una struttura come quella di Tufolo abbandonata da anni e nel cuore di tutti gli sportivi. Ad oggi il 90% delle proposte presentate dall’ente risulta ammesso, un numero che parla da se, prova della bontà e della qualità dei progetti” dichiara l’assessore al Pnrr Luca Bossi.