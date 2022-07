Strongoli. Ana: se a Crotone salta il mercato a Strongoli tutto è ben organizzato

“L’impegno e la collaborazione degli ultimi due anni ha consentito alla nostra categoria di lavorare nel pieno rispetto delle regole e mentre in altre città, come nel capoluogo, a Crotone, ci si trova a non poter svolgere il nostro mestiere (QUI), a Strongoli possiamo lavorare invece con ordine e efficienza”.

A parlare è il presidente dell’Ana Ugl della provincia di Crotone, Salvatore Scerbo, l’associazione dei commercianti ambulanti, che a poco più di una settimana dall’uscita dalla giunta comunale di Strongoli dell’ormai ex assessore al Bilancio e all’Ambiente Stefano Gallo (QUI), ha voluto ricordare come proprio grazie a quest’ultimo le relazioni con l’amministrazione Bruno siano state fin qui decisamente più costruttive e proficue.

Scerbo ha rammentato infatti e ad esempio come sia stato l’ex assessore a consentire che per la prima volta la cittadina del crotonese si dotasse - grazie ad un lavoro di squadra portato avanti con l’Ana - di un apposito regolamento per il settore ambulante disciplinando le aree mercatali e facendo rispettare la legge regionale “all’insegna della trasparenza e della legalità”.

Come per esempio - ha sottolineato Scerbo - il bando licenziato appena un anno fa per l’affidamento dei posti al mercato settimanale, che ha portato all’assegnazione di sessanta posteggi (QUI): 42 in via dei Legati Petelini, dedicati a commercianti del settore alimentare e non; e 18 in Piazza Magna Grecia a disposizione dei produttori agricoli e a Km zero.

Un bando - tra l’altro - che ha anche tutelato gli operatori economici locali considerando che prima della sua emanazione i mercanti ambulanti erano circa 200 e dunque riducendoli di quasi due terzi (a sessanta appunto).

“Autorizzazioni regolari e definitive e di durata di 12 anni che hanno garantito certezze e stabilità agli operatori, con l’individuazione di un’area dedicata nel centro del paese asfaltata e resa agibile e finanche attrezzata di servizi igienico-sanitari”, puntualizza Scerbo.

“Un regolamento stilato nel rispetto delle normative e coordinato in tutto dal tenente Levato, un ex carabiniere in pensione l'anno scorso in forza al Comune di Strongoli, con ogni occupante munito di una regolare autorizzazione antimafia” aggiunge il presidente dell’Ana.

Insieme a Stefano Gallo, poi, l’associazione degli ambulanti tiene a far presente come sia stata avviata una costruttiva interlocuzione per la realizzazione di una fiera da svolgersi dal 9 all’11 di agosto a Strongoli Marina: “Gallo aveva già dato parere favorevole in tal senso e per questo, facendo gli auguri di buon lavoro al nuovo assessore, ci si augura si possa proseguire il percorso già iniziato con l’amministrazione”, conclude Scerbo.