Tutela del mare e della costa soveratese, il bilancio della Guardia Costiera

Un trimestre ricco di attività quello appena concluso per l'Ufficio Circondariale Marittio delal Guardia Costiera di Soverato, impegnato in operazioni e controlli di ampio respiro volti alla tutela dell'ecosistema marino e costiero e dunque al contrasto degli insidiosi reati ambientali. Le diverse operazioni svolte hanno portato alla luce numerosi illeciti - sia di natura penale che amministrativa - posti in essere in ambienti marini particolarmente delicati.

Nello specifico: 11 persone sono state denunciate per vari reati ambientali (apertura scarico di acque non consentito; smaltimento di reflui non trattati; gestione irregolare del ciclo rifiuti; abbandono incontrollato di rifiuti; tenuta non conforme dei registri di carico e scarico rifiuti; inosservanza di prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia ambientale) e sanzionate complessivamente per 416 mila euro, effettuati 5 sequestri penali e sequestrati ben 727 metri cubi di rifiuti di varia natura.

L'attività di controllo proseguirà serrata per tutta l'estate, al fine di identificare ulteriori sversamenti di sostanze altamente dannose per l'ambiente e pericolose per l'uomo, ma anche per individuare scarichi urbani ed industriali illeciti.