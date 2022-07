Il maltempo flagella anche il lametino: numerosi danni ad abitazioni

La furia del vento ha colpito con tutta la sua forza anche il lametino, dove si sono registrati diversi interventi dei Vigili del Fuoco per danni causati dal vento. Nel comune di Falerna, in particolare, le forti raffiche hanno pesantemente danneggiato delle abititazioni: i tetti sono stati divelti mentre gli infissi sono stati letteralmente strappati via.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti: oltre alle abitazioni sono state danneggiate anche diverse auto parcheggiate in strada, colpite dai detriti. Al momento i vigili sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite.