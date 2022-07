Rossano, attimi di paura per un violento nubifragio

Si sono vissuti momenti di paura a Rossano per un violento nubifragio, nelle prime ore del mattino di venerdì 8 luglio, che ha messo in ginocchio la città, oltre alla viabilità, con strade e sottopassi completamente sommersi d'acqua. Numerosi i box allagati in diversi palazzi dello scalo cittadino.

Tante le richieste d'intervento arrivate ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano. Questi, inoltre, hanno provveduto a prosciugare, grazie all'utilizzo delle pompe idrovore, l'acqua dai sottopassi e dai box. Si sono registrate anche delle frane in alcune zone collinare e di montagna.

Tanta, poi, la paura nei cittadini che hanno rivissuto il dramma dell'alluvione che si è verificata in città il 12 agosto 2015 dove, purtroppo, si sono registrati danni ingenti soprattutto al Lido Sant'Angelo di Rossano. In quella circostanza, per fortuna o per miracolo, non ci furono vittime.

I tecnici della macchina comunale e gli uomini della Protezione Civile, in queste ore, sono al lavoro, effettuando una serie di sopralluoghi sull'intero territorio di competenza, per verificare eventuali danni provocati dal violento nubifragio.