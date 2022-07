Tragedia sfiorata a Cosenza: forte vento abbatte un albero, nessun ferito

Attimi di paura questa mattina lungo Viale della Repubblica a Cosenza, dove il forte vento - che ha causato disagi simili anche in altre zone (LEGGI) - ha sradicato un albero, facendolo abbattere sulla strada. Nonostante vi fossero dei passanti e dei veicoli in transito, fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal crollo dell'arbusto, che però ha centrato in pieno un'auto parcheggiata provocando non pochi danni.

Al momento il traffico lungo la strada è bloccato. Sono al lavoro i Vigili del Fuoco per liberare quanto prima il passaggio, assieme agli operai comunali ed alla Polizia Municipale. Questa mattina la città di Cosenza è stata interessata da diversi disagi alla circolazione, con piazze e strade allagate a causa dell'intensa pioggia caduta per circa un'ora.