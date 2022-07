Forti raffiche di vento nel cosentino: si stacca tetto di un capannone, traffico rallentato sull’A2

Le forti raffiche di vento che stanno sferzando su tutta la Regione hanno provocato i primi danni, fortunatamente senza ferire nessuno. È successo questa mattina lungo l'Autostrada A2, precisamente al chilometro 234 nei pressi degli svincoli di Mongrassano e Torano, dove il tetto di un capannone è volato in mezzo alla carreggiata.

Nonostante il traffico della mattina, nessun veicolo è stato colpito dai detrini. Si tratta di una parte della copertura di uno stabilimento situato proprio a ridosso della strada, crollato quasi integralmente. Inevitabili i rallentamenti al traffico: al momento la corsia in direzione Sud è parizlamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto, i Vigili del Fuoco assieme alla Polizia Stradale e diverse squadre dell'Anas.