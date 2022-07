Dramma a Simeri Crichi: muore folgorato mentre ripara una prolunga

Non c'è stato nulla da fare per Vittorio Madia, trentaquattrenne di Simeri Crichi morto sul colpo ieri pomeriggio, mentre stava tentando di riparare una prolunga. A quanto si apprende, l'uomo stava lavando la propria auto con un'idropulitrice, per tentare poi di ripare una presa probabilmente malfunzionante.

La scarica elettrica non ha lasciato scampo al malcapitato: il personale medico è arrivato celermente sul posto, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti accertamenti. Il pm di turno, vista la dinamica dell'incidente, non ha disposto l'autopsia ed il il sequestro del corpo.