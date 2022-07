Come salvare il portafogli con le lampade a Led

Le lampade a Led rappresentano i nuovi strumenti di illuminazione innovativi e rivoluzionari, in quanto offrono la possibilità di risparmiare sotto l'aspetto energetico. Se hai intenzione di salvare il tuo portafoglio dai consumi energetici troppo alti, per via delle vecchie lampade a fluorescenza, allora potrai trovare la soluzione perfetta nelle lampade con tecnologia Led.

Questi nuovi mezzi di illuminazione, oltre a ridurre l'importo dato dal consumo energetico riportato sulla bolletta, rappresentano una decisione vantaggiosa, ecologica e, soprattutto, più funzionali, a differenza delle lampadine a fluorescenza o a risparmio energetico.

Lampade a Led: vantaggi e risparmi

Sostituire le vecchie lampadine con le nuovissime lampade a Led è una scelta impeccabile che ti permetterà di risparmiare in bolletta e di illuminare qualsiasi punto della casa, del locale o altri ambienti in maniera precisa, grazie alla diffusione omogenea della luce.

Le lampadine tradizionali tendono a riscaldarsi durante l'utilizzo, sicuramente ti sarà capitato di percepire il calore toccandole, rischiando anche di bruciarti. Questo non accade con le lampade a Led e, di conseguenza, il rischio di incendio è decisamente inesistente come, invece, accade per le lampade a fluorescenza.

Oltre a risparmiare sotto l'aspetto economico e del consumo energetico, i nuovi mezzi di illuminazione con tecnologia Led rispettano l'ambiente e non sono costituite da materiali tossici e dannosi per l'organismo.

Per quanto riguarda più nel dettaglio il fattore del consumo energetico, è bene sapere che una lampadina a Led necessita soltanto di 500 kW per 50 mila ore senza mai interrompersi di illuminazione. Invece, il modello di lampada a risparmio energetico tende a consumare secondo le statistiche circa 1.150 kW che si presentano con importi che oscillano da 100 ai 240 € in bolletta.

Qual è l'unità di misura

L'unità di misura delle lampade a Led si presenta in Lumen. Attraverso di essi vi è la possibilità di comprendere quanto una lampadina con tecnologia Led sia in grado di diffondere luce, in quanto più elevata è il livello di forza e potenza, maggiore sarà l'illuminazione che potrai ottenere.

È importante tenere in considerazione che una lampada da 100 Watt diffonde circa un totale di 1.600 lumen. Per ottenere la medesima quantità di lumen è necessario scegliere un prodotto Led da 19 Watt.

Funzionamento lampade Led

Quando parliamo di funzionamento delle lampade a Led è importante valutare gli attacchi.

E nel caso in cui l'impianto risulta di vecchia data e non hai la sicurezza di essere in grado di cambiare le lampadine presenti con i nuovi modelli che utilizzano la tecnologia Led?

Numerosi tipi di prodotti Led presenti sul mercato mettono a disposizione dei consumatori gli attacchi essenziali standard, in particolar modo vi sono modelli specifici come E27, E14 e GU10.

Se non hai le idee chiare, quando arriva il momento di acquistare una lampada a Led puoi semplicemente valutare le caratteristiche del prodotto, tenendo in considerazioni le peculiarità che presenta il tuo lampadario.

Lampade a Led, come risparmiare in bolletta?

Per risparmiare in bolletta sotto il punto di vista economico, innanzitutto, è necessario possedere un impianto valido e moderno, ciò che dovrà interessarti principalmente riguarda l'uso, ossia lo spreco sotto l'aspetto elettrico, che non deve assolutamente verificarsi durante la giornata.

Quindi, per far sì che questa situazione non si verifichi, è fondamentale assicurarsi che tutte le luci non essenziali siano spente. Una volta considerato questo aspetto, è necessario ricorrere e attivare una tariffa bioraria, al fine di ottenere dei vantaggi per quanto riguarda il risparmio energetico.

Attraverso questa attenzione, avrai l'opportunità di ottenere delle tariffe a tuo favore in determinati istanti della giornata. Per qualsiasi chiarimento o incertezza è importante controllare il contatore per verificare eventuali perplessità.

Lampade Led per esterno

Oltre a illuminare la casa, risparmiando sotto il punto di vista energetico ed economico, avrai la possibilità di utilizzare prodotti Led anche per esterno come terrazzi, giardini e balconi.

In particolar modo è fondamentale, quando si tratta di ambienti esterni, di usare soluzioni illuminanti che non emettano troppa luce, in quanto è consigliato non creare quell'effetto abbagliante e a volte fastidioso se intendi ottenere un risultato positivo e ottimale.

A quanto ammonta il consumo

In linea generale, il consumo delle lampade Led è computato tra un minimo di 3 fino a un valore massimo di 11 Watt ogni 60 minuti. Oltre alle luci Led standard, è possibile scegliere anche modelli che consumano soltanto 1 Watt all'ora.

In sostanza, questi nuovi mezzi di illuminazione, oltre ad essere più efficienti dei modelli a risparmio energetico o di quelli a fluorescenza, consumano decisamente poca energia, aspetto che permette di risparmiare notevolmente il proprio denaro in bolletta.