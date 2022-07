Mercati finanziari: ecco le opportunità da monitorare per giocare in borsa nei prossimi mesi

I mercati finanziari stanno attraversando un periodo particolarmente complesso, in grado di generare un sentiment contrastante tra gli investitori. Da un lato pesano infatti i timori legati all'inflazione, che influisce negativamente anche sulla domanda dei consumi, e ai relativi timori di un possibile intervento delle banche centrali. Per contro però questa fase complicata sta anche mettendo in evidenza come questo periodo sia contraddistinto anche da interessanti prospettive di crescita per diverse società operanti in distinti comparti.

In ogni periodo infatti vi sono sempre dei titoli in grado di crescere, è la storia stessa della borsa ad insegnarlo. Per questo motivo gli investitori sono oggi particolarmente attivi nel ricercare dei titoli operanti in comparti in grado di presentare delle buone potenzialità. Ovviamente questa ricerca non è mai semplice e merita di essere approfondita con appositi strumenti tecnici, come ad esempio l'analisi tecnica che i broker mettono gratuitamente a disposizione dei propri iscritti o la lettura dei trend del momento.

Scelta dei migliori asset per investire

Per giocare in borsa occorre elaborare una buona strategia che preveda un'accurata selezione dei titoli da inserire nel proprio portafoglio d'investimento. Grazie al trading online questi possono essere selezionati da tutti i principali listini finanziari e possono quindi appartenere anche a società operanti in Paesi differenti. Alcuni degli asset maggiormente gettonati in questo periodo sono quelli operanti in comparti strategici come: la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, il settore biomedicale, la robotica applicata alla chirurgia e l'high tech.

Alcuni esempio di titoli che appartengono a questi comparti sono:

Intuitive Surgical.

Becton Dickinson.

NRG Energy.

Excelerate Energy.

Energy Transfer.

ImmunoGen.

PBF Energy.

First Solar.

Questi sono soltanto alcuni esempi di titoli che, seppur operanti in settori differenti, presentano delle buone potenzialità in questo periodo. Tuttavia è importante ricordare che una previsione presenta sempre un certo margine di rischio che non dovrebbe mai essere sottovalutato. Di conseguenza è importante utilizzare sempre l'analisi tecnica per valutare un titolo e per cercare di capire se si trova in un buon potenziale punto d'ingresso. E' inoltre sicuramente utile anche tenere in considerazione le notizie del momento, in modo da valutare l'andamento degli asset in base anche alle notizie macroeconomiche del momento.

Come orientarsi in borsa oggi

Oltre a scegliere in modo accurato i titoli su cui investire è molto importante anche definire l'orizzonte temporale dei propri investimenti. Per chi investe cifre molto contenute, ad esempio al di sotto dei mille euro, è possibile operare nel breve termine (generalmente questo comporta un grado di rischio maggiore), mentre per chi dispone di un budget più sostanzioso può essere una buona idea operare sul lungo periodo, essendo disposti ad attendere un ragionevole lasso di tempo nella speranza che l'investimento porti dei frutti.

Per i principianti, ovvero per coloro che non dispongono ancora di un grado di esperienza e di conoscenza adeguato, è molto importante seguire dei corsi di formazione e utilizzare la modalità demo, prima di iniziare ad investire. Questa modalità permette infatti di capire il meccanismo di una piattaforma di investimento e di effettuare delle simulazioni gratuite con fondi virtuali, in modo da valutare l'effetto che queste avrebbero prodotto nel corso del tempo (sia nel breve che nel lungo termine).

Infine occorre poi non trascurare alcuni strumenti che possono rivelarsi particolarmente utili per chi investe. Uno di questi è sicuramente lo "stop loss", ovvero la funzionalità che consente di stabilire in anticipo quanto un investitore è disposto a perdere su una singola posizione, nel caso l'investimento non andasse nella maniera sperata. Utilizzando questo strumento è quindi possibile contenere i rischi e adottare una strategia maggiormente cauta. Inoltre è importante anche consultare i trend del momento e utilizzare gli strumenti di analisi tecnica.