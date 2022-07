Corigliano-Rossano, 23enne scomparsa da giorni: ricerche in corso

Di Pina Sidero, ventitreenne di Corigliano-Rossano, non si hanno più notizie dallo scorso martedì. Da quel giorno, come denunciato dalla madre, la giovane sarebbe letteralmente scomparsa nel nulla, senza lasciare alcuna traccia e senza avvisare nessuno.

Un comportamento anomalo, in quanto la ragazza viene descritta dalla familiare come una giovane tranquilla, che mai aveva compiuto gesti del genere in passato nè aveva dato sentore di volersi allontanare autonomamente.

La ragazza risiede nel quartiere Santa Caterina, all'ingresso dell'abitato, e di lei non si hanno più notizie dalle 19:00 del 5 luglio. Al momento sono in corso vaste ricerche in tutto il territorio da parte dei Carabinieri.