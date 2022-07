Covid, tasso di positività schizza al 44,5% con 3.844 positivi ed 11 ricoveri

Prosegue in maniera altalenante la diffusione del coronavirus in Calabria. Dopo il calo di ieri, ecco che l'odierno bollettino certifica nuovamente 3.844 nuovi casi a fronte di 542 guariti: una nuova impennata che conta anche 3 decessi ed ulteriori 11 ricoveri (9 in reparto e 2 in terapia intensiva).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+1.721), seguita da Cosenza (+1.160), Catanzaro (+598), Vibo Valentia (+153) e Crotone (+142) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+70). Processati 3 milioni e 293.013 tamponi (+8.627) da inizio pandemia, con un tasso di positività che schizza al 44,56%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 157.037 (+1.721) mentre gli attivi sono 10.008, di cui 9.941 in isolamento domiciliare, 60 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 146.236 i guariti e 795 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 118.625 (+1.160), mentre i casi attivi sono 31.477. Di questi, 31.376 sono in isolamento, 100 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 86.006 guariti e 1.142 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 69.796 (+598), mentre i casi attivi sono 5.652. Di questi: 5.577 in isolamento, 72 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 63.815i guariti e 329 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 41.164 (+153) mentre gli attivi sono 1.144. Di questi: 1.128 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.844 i guariti e 176 i deceduti.

Nel crotonese infine i contagi accertati finora sono 43.929 (+142), mentre i casi attivi sono 1.582. Di questi, 1.566 in isolamento, 16 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 42.109 i guariti e 238 i decessi.