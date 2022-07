Scomparsa Facino, Famiglia: grazie, in Consiglio né maggioranza né opposizione ma amiche e amici

Santo Vincenzo Facino

“Ringraziamo sentitamente tutte/i le/i cittadine/i che il 6 luglio hanno preso parte all'ultimo saluto rivolto all'amato Santino. La disponibilità, il buon cuore, la generosità di Santino affondano radici in questa terra e nel giorno delle esequie, il più triste per noi cari, sono sbocciati fiori rigogliosi. Ha donato ciò che aveva quando era tra di noi. Ha donato vita anche quando non era più in vita, ultimo segno tangibile di educazione civica”.

Con un breve messaggio la famiglia del consigliere comunale di Crotone, Santo Vincenzo Facino, da poco venuto a mancare (QUI), ha voluto ringraziare quanti sono stati vicini in questo momento di lutto.

“Ringraziamo tutte/i le/i Rappresentanti locali delle Istituzioni per aver accolto e ospitato Santino nella Casa Comunale anche in quest'ultima occasione: avete reso lui felice, noi più sereni e sicuri di aver compiuto la sua volontà. Le testimonianze raccolte in quell'Aula – hanno affermato i familiari - risuonavano alla stessa maniera: Santino univa, Santino guardava oltre le etichette di partito, Santino progettava l'idea depurandola da qualsivoglia colorazione politica”.

“Sapere che in Consiglio Comunale, almeno stavolta, non si riconoscevano maggioranza o opposizione, bensì amiche e amici, ripropone l'abilità rara di Santino di ricucire e aggregare per il bene comune. Un'abilità che va salvaguardata”, concludono dalla famiglia Facino.