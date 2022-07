Anche la Cgil Calabria aderisce alla manifestazione Reggio Pride 2022

La Cgil Calabria, con tutte le sue articolazioni, aderisce alla manifestazione Reggio Pride 2022 che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 30 luglio 2022 e sarà presente con una propria rappresentanza, non solo territoriale, ma anche degli altri territori della regione. E' quanto si evince da una nota della Cgil.

"L’adesione - prosegue la nota - da sempre convinta, si inserisce nel quadro complessivo delle battaglie che ha visto il sindacato Cgil sempre in prima linea per la difesa dei diritti civili e della libera autodeterminazione, nella difesa delle unioni civili, nel sostegno all’approvazione del disegno di legge Zan.

La Cgil da sempre ha sostenuto e partecipato alle iniziative del movimento Lgbtqia+, sia a livello locale che nazionale, ed in tal senso è presente presso la struttura nazionale l’Ufficio Nuovi diritti con il preciso intento di fornire un adeguato sostegno, non solo morale, a tutti i lavoratori e lavoratrici vittime di discriminazione sul posto di lavoro per la loro identità di genere e/o sessuale.

Anche quest’anno non poteva mancare il sostegno e l’adesione al Pride con l’auspicio che dopo Cosenza e Reggio Calabria anche altre città possano ospitare la manifestazione".