Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello ci sarà anche MadMan

È attesa per il prossimo 14 agosto la data calabrese del “MM4 Summer tour”, quando MadMan salirà per uno spettacolo dal vivo sul palco del Roccella Summer Festival, la rassegna di Roccella Jonica quest’anno alla sua seconda edizione.

In occasione di questa nuova tournée, MadMan porterà anche al Teatro al Castello, per la prima volta dal vivo il suo ultimo lavoro “MM VOL. 4” (Tanta Roba Label, distribuito da Universal Music Italia), il quarto capitolo della saga cult di mixtape.

MM4 è un lavoro introspettivo, cupo, in qualche modo figlio della pandemia e dei lunghi mesi di lockdown e spaesamento, che vedrà finalmente la luce con gli appuntamenti live di “MM4 Summer tour”.

In “MM VOL. 4”, la maggior parte dei brani vede la produzione di Pk, creando così un sound coerente dall’inizio alla fine. Questa la tracklist di “MM VOL. 4”: Jacuzzi (Prod. Pk); Chillin’ (Prod. Pk); La Cosa (Prod. Pk); Vero o Falso feat. Speranza & Rafilù (Prod. 5ive); Solo Per Me feat. Massimo Pericolo (Prod. Pk); Hot Pot (Prod. Pk); Garda (Prod. Pk); Veleno 8 feat. Gemitaiz (Prod. Pk); Like This Like That feat. Yung Snapp & MV Killa (Prod. Yung Snapp); Defcon1 (Prod. Pk); Audi feat. Ivan (Prod. Pk); Gaudí (Prod. Mixer T); Alfredo’s feat. Mattaman, Lil’ Pin, Nacho, Rik Rox (Prod. Rik Rox); NSFCM (Prod. Grindalf); Niente Di Nuovo (Prod. Davide Ice); Chillin’ Rmx feat. Zano (Prod. Pk).