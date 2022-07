Ha un’ischemia mentre è in auto, polizia gli fa da staffetta fino in ospedale

Aveva in corso un’ischemia cerebrale e se non fosse stato per il provvidenziale intervento di un’auto della squadra mobile di Vibo Valentia, avrebbe rischiato conseguenze molto gravi.

Protagonista, suo malgrado, della vicenda un anziano che una volta raggiunto il pronto soccorso del capoluogo napitino è stato prontamente assistito e attualmente le sue condizioni di salute sono stabili.

Il tutto è avvenuto martedì scorso quando la pattuglia della polizia, durante un servizio di attività di Polizia Giudiziaria, passando dalla Statale 18, a Vibo Valentia, ha notato un’autovettura con le quattro frecce accese e il passeggero seduto sul sedile posteriore che sventolava animatamente un fazzoletto bianco, evidentemente chiedendo aiuto.

Il veicolo, nonostante i segnalatori di emergenza, aveva difficoltà a percorrere velocemente il tragitto verso l’ospedale a causa dell’intenso traffico sull’arteria che collega la zona marina col centro del capoluogo, in questo periodo particolarmente affollata di turisti.

Per questo, intuendo che gli occupanti dell’auto non sarebbero riusciti a raggiungere rapidamente il nosocomio più vicino, gli agenti hanno acceso sirena e lampeggianti creando una sorta di corsia tra le file di autovetture presenti in entrambi i sensi di marcia e, continuando a fare da staffetta, sono riusciti a raggiungere il Pronto Soccorso di Vibo nel giro di pochi minuti, contribuendo, in modo fondamentale, a scongiurare che il malore dell’anziano non incidesse irrimediabilmente sul suo successivo stato di salute.