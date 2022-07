Corigliano-Rossano. In casa droga e soldi falsi, 18enne finisce in manette

Un ragazzo appena diciottenne, residente a Corigliano-Rossano, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio e di banconote false.

Incaricati dalla Procura di Castrovillari, i carabinieri della città del Pollino stavano effettuando un normale controllo su strada quando hanno fermato il giovane, che era insieme ad un’altra persona, trovandogli sei banconote da 100 euro risultate contraffatte.

Gli approfondimenti hanno consentito ai militari, poi, di accertare che i due avessero già effettuato vari acquisti in più negozi di Castrovillari utilizzando dell’altro denaro falso.

Perquisita la casa in cui il 18enne abita insieme alla famiglia, dentro un borsello che era nella sua cameretta, sono state ritrovate tredici dosi di cocaina, dal peso medio di 0,4 grammi, già confezionate e pronte allo spaccio.

Ritrovati inoltre due bilancini di precisione presumibilmente utilizzabili per la pesatura delle singole dosi, e 300 euro in banconote di vario taglio considerate, in virtù dell’attuale fase di indagini preliminari, il provento della vendita della droga. Oltre a ciò, anche altre quattro banconote false da 100 euro.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castrovillari e del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano.