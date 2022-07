Crotone. Mercato del giovedì rimandato, Ambulanti: ancora nessuna alternativa, pronti alla protesta

“Il mercato del primo giovedì del mese … è rimandato. Nel contempo dirigenti e tecnici comunali sono al lavoro per individuare l’opportuna sede destinata ad ospitare il tradizionale mercato”.

Con questo messaggio laconico ieri sera l’amministrazione comunale di Crotone ha annunciato che il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese, in questo caso in programma per oggi, non si svolgerà.

Una decisione che arriva dopo che nei giorni precedenti si erano palesati problemi allo svolgimento dello stesso nel luogo tradizionalmente deputato, ovvero viale Regina Margherita, dove la realizzazione della pista ciclabile sul marciapiede, non rende più possibile posizionarvi i banchi degli esercenti ambulanti.

Altre location erano state vagliate, tra cui il Piazzale Milone, ma per ora nulla di fatto e il mercatino è stato appunto rinviato, non si sa bene a quando, in attesa di trovare una soluzione.

Un situazione che non ha mancato di creare malumori negli esercenti che, evidentemente, da questa impasse ne escono danneggiati economicamente.

Ieri sera, difatti, l’Ana Ugl, la sigla che accorpa gli ambulanti, rappresentata a Crotone da Salvatore Scerbo, ha tenuto un’assemblea al termine della quale ha voluto rendere nota la decisione di prendere “nettamente le distanze” dall’amministrazione comunale dicendosi anche pronta a scendere in piazza con una “grossa manifestazione” di protesta.

“Il rinvio è la conferma di una situazione di completo stallo sulla scelta e definizione di un’area e l’Ana Ugl non accetterà mai le scelte scellerate dell’amministrazione di voler cambiare il sito del mercato” sbotta a nome della sigla Salvatore Scerbo.

“Mi chiedo come mai con i sindaci che hanno preceduto Voce il mercato si sia svolto sempre e regolarmente in via Regina Margherita e invece, oggi, sorgano tutti questi problemi” continua Scerbo domandandosi anche “perché i dirigenti che hanno oggi sollevato questi problemi non li abbiano palesati in altri tempi, quando al Comune sedevano i sindaci precedenti se non anche il commissario?”.

Dirigenti che, secondo il rappresentante Ana, dovrebbero “solamente portare avanti le direttive politiche” altrimenti “bisogna spostarli di settore!” suggerisce.

Scerbo puntualizza poi come la posizione di viale Regina Margherita sia stata sempre molto funzionale e sicura per lo svolgimento del mercato, rammentando infatti che mai alcun incidente si sia verificato in quell’area e che la stessa abbia sempre garantito un efficiente ed ordinato svolgimento: “qualsiasi altra zona della città” sottolinea infatti il rappresentante degli ambulanti “non sarebbe conforme”.