Art Rizoma: l’arte contemporanea fa tappa a Gerace, Roccella e Santa Caterina dello Ionio

Sabato 9 luglio alle 18, nella Chiesa di San Francesco, l’Amministrazione Comunale di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, presenta la prima edizione di “Art Rizoma”, rassegna dedicata all’arte contemporanea e che si svolge in tre località sul territorio calabrese: Gerace, Roccella Ionica e Santa Caterina dello Ionio.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione “Rocco Guglielmo” di Catanzaro in collaborazione con le Amministrazioni dei tre comuni interessati, con la partecipazione di Civita Mostre e Musei, è concepita come un vero e proprio festival dell’arte contemporanea che coinvolge artisti internazionali per ribadire la fede nella creatività come volano di sviluppo culturale, economico e di coesione sociale e identitaria.

“Art Rizoma” nasce come evento annuale, che nell’edizione 2022 curata da Alessandro Romanini prende il titolo “8 Minuti dal Sole” - il tempo che la luce del sole impiega a raggiungere la terra - ed intende rispondere ad una serie di esigenze impellenti manifestatesi nel corso dell’ultimo periodo nel panorama artistico-culturale e socio-politico.

La luce, intesa nelle sue varie declinazioni, è il tema di questa edizione e assume valenze simboliche rilevanti nei luoghi di culto di Gerace o nel Palazzo del Principe di Roccella Ionica, o nel Palazzo di Francia a Santa Caterina dello Ionio, dove la luce del sole inonda i siti e offre una visione senza ostacoli sulla costa e sul mediterraneo, “il mare nostrum” culla delle culture d’Europa e d’Africa.

Luoghi: Gerace (La Basilica, Chiesa di San Francesco d’Assisi, Chiesa di Santa Caterina, Chiesa dell’Annunziatella, Chiesa di San Martino, Chiesa di San Michele de’ Latinis); Roccella Ionica (Castello Carafa); Santa Caterina dello Ionio (Palazzo di Francia).

Tre splendide località con oltre 30 artisti: Arman, Christian Balzano, Bankeri, Roberto Barni, Cesare Berlingeri, Bertozzi & Casoni, Sandro Chia, Vittorio Corsini, Wim Delvoye, Pino Deodato, Brice Esso, Nicola Evangelisti, Roberto Fanari, Giovanni Longo, Gonçalo Mabunda, Masbedo, Gianfranco Meggiato, Veronica Montanino, Gian Marco Montesano, Alex Morosov, Luigi Ontani, David Paolinetti, Massimiliano Pelletti, Pino Pinelli, Alex Pinna, Michelangelo Pistoletto, Antonio Pujia Veneziano, Turi Simeti, Massimo Sirelli, Antonio Tropiano, Giuseppe Uncini, Zeroottouno.