Corigliano-Rossano, muore mentre è al lavoro nei campi: indagini in corso

Non è ancora del tutta chiara la dinamica in cui è avvenuto il decesso di un agricoltore cinquantanovenne di Corigliano-Rossano, Antonio Lombisani, spirato nella giornata di ieri mentre si trovava al lavoro nei campi, nella zona di Thurio.

La Procura di Castrovillari infatti intende fare chiarezza per capire cosa ha portato alla morte dell'uomo: un colpo di calore, e dunque un malore improvviso, oppure un incidente sul lavoro. Per tale motivo il corpo della vittima è stato sequestrato, e si attende ora l'esito dell'autopsia per evidenziare eventuali traumi.