Soverato, esce fuori strada e si ribalta: ferito un uomo

Brutta disavventura per un uomo alla guida di un autocarro lungo la strada provinciale 148 a Soverato. Per cause ancora in corso di accertamento, il malcapitato avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nella caduta il mezzo si è ribaltato sulla cabina di guida.

Immediatamente allertato il personale medico del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale per accertamenti, mentre l'area del sinistro è stata messa in sicurezza. Indagano sul luogo dell'accaduto i Carabinieri.