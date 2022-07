Covid, il Bollettino. Diminuiscono i casi (+2.539) ma aumentano i ricoveri

Lieve diminuzione dei casi oggi in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 2.539 casi, mille in meno rispetto a ieri, a fronte di 986 guariti. Non accennano a diminuire invece i ricoveri: 13 nelle ultime 24 ore, con un totale di degenti che arriva a 263. Registrati anche 3 decessi.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+1.066), seguita da Catanzaro (+568), Reggio Calabria (+553), Crotone (+197) e Vibo Valentia (+101) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+54). Processati 3 milioni e 384.386 tamponi (+8.812) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 28,81%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 117.465 (+1.066), mentre i casi attivi sono 30.325. Di questi, 30.225 sono in isolamento, 99 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 86.000 guariti e 1.140 deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 69.198 (+568), mentre i casi attivi sono 5.398. Di questi: 5.325 in isolamento, 70 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 63.471 i guariti e 329 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 155.316 (+553) mentre gli attivi sono 8.388, di cui 8.333 in isolamento domiciliare e 52 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 146.134 i guariti e 794 i deceduti.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 43.787 (+197), mentre i casi attivi sono 1.527. Di questi, 1.509 in isolamento, 18 in reparto e 0 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.022 i guariti e 238 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 41.011 (+101) mentre gli attivi sono 991. Di questi: 975 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.844 i guariti e 176 i deceduti.