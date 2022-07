Terranova da Sibari, il comune chiede lo stato di calamità

"Dichiarare lo stato di calamità nel territorio del comune di Terranova da Sibari causato dall’anomalo andamento atmosferico verificatosi nell’ultimo periodo e dal persistere dello stato di siccità, causato dalla mancanza di piogge, che ha arrecato gravi danni alle aziende agricole presenti sul territorio comunale compromettendo l’annata agraria con le relative ripercussioni economiche per mancata o ridotta produzione". È quanto richiede il Comune di Terranova da Sibari alla Regione Calabria con recente delibera di Giunta che sarà presentata anche al prossimo consiglio comunale.

L’atto in premessa evidenzia l’anomalo andamento atmosferico verificatosi nell’ultimo periodo, con temperature certamente al di sopra della media tipica stagionale e dal persistere dello stato di siccità, causato dalla mancanza di piogge. Sulla base di questo scenario per il comune Jonico sussistono le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio.

In particolare, sarà essenziale formulare indirizzo agli uffici competenti affinché provvedano agli adempimenti successivi al provvedimento regionale, inclusi: l’acquisizione delle istanze di segnalazione dei danni subiti presentate da agricoltori, allevatori e aziende agricole e agroalimentari che si ritengano danneggiate dagli eventi descritti in narrativa; la trasmissione del presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari all’Agricoltura.