Incidente a Davoli. Esce di strada con la Panda, muore sul colpo

Un incidente autonomo avvenuto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nel catanzarese, è costato la vita ad un una persona di 79 anni.

La tragedia si è consumata in località Sant'Ippolito, nel comune di Davoli: per cause ancora in corso di accertamento, la vettura, una

Fiat Panda vecchio modello ha perso il controllo finendo fuori strada.

A bordo vi era il solo conducente che è morto sul colpo. Sul è sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno recuperato la salma e messo in sicurezza il sito e il mezzo.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e i sanitari del Suem118 che hanno solo potuto constatare il decesso del malcapitato.