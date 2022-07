Covid, il Bollettino. Boom di contagi: oltre tremila mila e ricoveri a quota 250

Esplosione di casi in Calabria. Dopo il bollettino contenuto di ieri, quello odierno certifica almeno il doppio dei contagi: 3.537 per la precisione, a fronte di 1.134 guariti.

Si registra un "solo" decesso nelle ultime 24 ore, mentre altre dieci persone sono state ricoverate nei vari ospedali regionali. I degenti sono 250: 242 in reparto ordinario ed 8 in rianimazione.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+1.185), seguita Reggio Calabria (+1.166), Catanzaro (+836), Crotone (+200) e Vibo Valentia (+106) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+44). Processati 3 milioni e 275.574 tamponi (+10.017) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 35,31%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 116.399 (+1.185), mentre i casi attivi sono 29.380. Di questi, 29.288 sono in isolamento, 91 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 85.882 guariti e 1.137 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 154.736 (+1.166), mentre i casi attivi sono 8.107. Di questi: 8.054 in isolamento, 50 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 145.862 i guariti e 794 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 68.630 (+836) mentre gli attivi sono 5.193, di cui 5.123 in isolamento domiciliare e 67 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 63.108 i guariti e 329 i deceduti.

Nel crotonese i contagi accertati finora sono 43.590 (+200), mentre i casi attivi sono 1.465. Di questi, 1.447 in isolamento, 18 in reparto e 0 in rianimazione. Complessivamente, sono 41.887 i guariti e 238 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.910 (+106) mentre gli attivi sono 976. Di questi: 960 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.758 i guariti e 176 i deceduti.