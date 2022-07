Incidente sul lavoro a Siderno, gravemente ferita una vigilessa

Grave incidente sul lavoro questa mattina nella locride, dove una vigilessa è caduta da uno stabile mentre era in servizio a Siderno. Secondo quanto appreso, la malcapitata stava eseguendo dei controlli quando è improvvisamente caduta da un'altezza di oltre quattro metri.

Purtroppo è stato indispensabile il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale di Reggio Calabria, in quanto la donna nella caduta ha sbattuto violentemente la testa, procurandosi un grave trauma cranico. Attualmente si trova in terapia intensiva seguita costantemente dai medici del reparto, in attesa di ulteriori accertamenti.