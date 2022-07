Tropea, prosegue il controllo nelle aree della movida

Prosegue senza sosta il controllo del territorio da parte della Polizia, impegnata in queste settimane in una vasta attività preventiva a Tropea, in particolare nelle aree della movida della nota località turistica. I controlli sono estesi a tutta la provincia vibonese, con maggiore interesse per le aree turistiche ed affollate.

Controllate, nell'ultimo fine settimana, oltre 200 persone e 100 veicoli, assieme a diverse verifiche svolte presso esercizi pubblici e locali commerciali. Al termine delle attività, 3 persone sono state segnalate in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di pochi grammi di marijuana ritenuti ad uso personale.