Caldo, in arrivo una tregua: blitz di aria fresca e pioggia anche in Calabria

La morsa di Caronte sta per allentarsi anche nell'estremo sud. Dopo giorni di calore intenso, che hanno provocato un innalzamento record delle temperature non solo su tutta Italia ma anche in mare, a partire da domani, 6 luglio, è in arrivo una vera e propria ventata d'aria fresca dall'Europa settentrionale.

Un fronte instabile di bassa pressione si dirigerà lungo tutta la penisola a partire da domani sera, interessando il centro-sud verso il fine settimana. In particolare, in Calabria è previsto un peggioramento metereologico a partire da venerdì 8 luglio: attesa pioggia - anche di forte intensità - ma sopratutto un crollo delle temperature fino a 10 gradi.

Maggiori dettagli sull'intensità dei fenomeni avversi saranno ipotizzabili nei prossimi giorni. Non si escludono grandinate e forti venti, come quelli che hanno interessato alcune città del nord in queste ore, ed il rischio è che dopo il caldo intenso il blitz di frescura possa trasformarsi in una situazione di pericolo.