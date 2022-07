Catanzaro Lido, scoppia rissa nella notte: aggredito anche un poliziotto

Anche un agente di Polizia è rimasto coinvolto, suo malgrado, in una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri a Catanzaro Lido, in Piazza Garibaldi. Diverse persone, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbero iniziato a colpirsi con calci e pugni dopo alcuni diversi.

Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe nato dall'ingresso di un'auto in contromano proprio nella centralissima piazza. Un uomo, fermato dagli agenti, avrebbe iniziato dapprima ad insultarli, e poi minacciare loro ed i passanti, finendo per aggredire un poliziotto ed altre persone presenti sul posto.

Necessario l'intervento della Squadra Volante e dei sanitari del 118.