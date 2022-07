Palmi, edificio “abbandonato” nascondeva droga, armi e munizioni: due arresti

Dall'esterno sembrava un edificio abbandonato come tanti altri, ma a differenza di altri ruderi vi era un continuo trasporto di prodotti agricoli, utilizzati per la manutenzione delle serre. Una circostanza che ha insospettito i Carabinieri della compagnia di Palmi, che assieme allo Squadrone Cacciatori "Calabria" si trovavano impgnati in un servizio di controllo del territorio.

Svolto un controllo, la sorpresa: all'intero dell'edificio era stata creata una piantagione al coperto di cannabis indica, realizzata nel seminterrato dello stabile. Una complessa struttura dotata di lampade, sistemi di aerazione ed acqua, il tutto per garantire l'ottimale crescita della pianta. Complessivamente, sono state individuate 60 piante.

Successivi accertamenti hanno poi permesso di scoprire ulteriori illeciti, come l'allaccio abusivo alla corrente elettrica. Estesi i controlli nelle pertinenze dello stabile, sono state scoperte anche 2 pistole con matricola abrasa e 50 munizioni, il tutto detenuto illecitamente e dunque sequestrato assieme alle piante.

Grazie ai servizi di appostamento i militari hanno anche individuato due soggetti dediti alla cura delle piante, che sono stati arrestati per detenzione e traffico di stupefacenti. Per uno di loro è stata mossa anche l'accusa di detenzione illecita di armi clandestina e di munizioni.