Serie C. Fc Crotone, Antonio Galardo dice l’addio al club rossoblù

Il responsabile dello scouting dell'Fc Crotone, già club manager e direttore tecnico del settore giovanile, Antonio Galardo, ha rassegnato le proprie dimissioni dal club rossoblù.

Lo rende noto la stessa società, che non nasconde la sorpresa per una decisione inaspettata da parte di una "figura storica della società che nell’ultima stagione è anche stato al fianco della prima squadra, a supporto dell’allenatore e dello staff tecnico".

"Una decisione sorprendente, vista la grande stima e la fiducia incondizionata che il club ha da sempre riposto in lui affindandogli ruoli importanti, ma la società non può che augurare ad Antonio un grosso in bocca al lupo per i suoi progetti futuri, visto quanto dato ai colori rossoblù in questi anni prima sul campo – da capitano – e successivamente dietro la scrivania" conclude la società.