Incendi, numerosi episodi in Calabria: almeno 31 roghi

Ennesima giornata "calda" in Calabria, non solo per le alte temperature registrate ma anche per l'elevato numero di incendi: almeno 31 fino ad ora, sparsi in tutte le province. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco, che in diversi casi sono ancora al lavoro nel tentativo di domare i roghi.

Mattinata impegnativa a Reggio Calabria, con diversi roghi nei quartieri di Archi e di Gallico, ma anche a Filogaso, nel vibonese, dove un vasto incendio ha reso necessario l'intervento di diversi mezzi aerei. Anche a Simeri Crichi una vasta area di macchia mediterranea è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Particolarmente difficoltosa la situazione nel crotonese, dove un violento incendio si è esteso tra Crotone e Rocca di Neto (LEGGI), coinvolgendo un'area boscata ed avvicinandosi pericolosamente all'abitato. Al momento sono impegnate sul posto tutte le squadre cittadine e quelle del distaccamento di Petilia Policastro. Sul posto anche la squadra AIB ed il mezzo aereo "Nuvola Rossa".