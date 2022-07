Crucoli, nascondeva in casa fucile con matricola abrasa: un arresto

Un cinquantottenne di Crucoli è stato tratto in arresto dai Carabinieri dalla locale stazione, dopo essere stato trovato in possesso di un fucile con matricola abrasa e diverse munizioni. Questo l'esito di un controllo mirato da parte dell'arma, che nei giorni scorsi ha perquisito non solo l'abitazione dell'uomo ma anche di una sua parente.

Nello specifico, l'uomo era in possesso di un fucile automatico calibro 20 di marca Benelli, con matricola abrasa, con caricatore e 19 cartucce. L'arma era nascosta al di sotto del materasso, lontano da occhi indiscreti, mentre le cartucce si trovavano conservata in un armadietto sempre nella stanza da letto.

In corso di accertamento il motivo per cui l'uomo - G.D. - fosse in possesso dell'arma e delle munizioni. Il tutto è stato sequestrato mentre il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e illegale di munizionamento. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.