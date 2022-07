Montepaone, unità cinofila salva una bagnante in difficoltà

Momenti di tensione questa mattina a Montepaone Lido, dove una bagnante non riusciva a tornare autonomamente a riva a causa di alcuni crampi che le impedivano di nuotare. La donna - S.L. trentanovenne - ha manifestato in acqua una richiesta di aiuto, prontamente colta dalla Croce Verde presente sul posto con un'unità cinofila di salvataggio.

Si è subito fiondato in acqua il soccorritore a quattro zampe Mae, che con l'aiuto del conduttore ha rapidamente raggiunto la malcapitata riportandola in sicurezza a riva. Gli stessi hanno poi allertato la sala operativa della Guardia Costiera per segnalare l'accaduto, e personale medico per valutare le cure del caso.

La donna fortunatamente sta bene, ed è stata lasciata all'affetto dei suoi familiari.