Covid, andamento del contagio stabile: 1.456 nuovi casi, 240 i ricoveri

I nuovi casi da coronavirus in Calabria si attestano, almeno secondo quanto evidenziato dall'odierno bollettino, che tuttavia potrebbe essere "sgonfiato" dal consueto "calo del lunedì". Sono infatti 1.456 i nuovi casi confermati a fronte di soli 396 guariti. Salgono invece i ricoveri (+22), che complessivano tornano ad essere 240 in tutta la Regione, e non diminuiscono i decessi (+3).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+703), seguita Reggio Calabria (+408), Crotone (+173), Catanzaro (+136) e Vibo Valentia (+14) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+22). Processati 3 milioni e 265.557 tamponi (+4.356) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 33,43%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 115.214 (+703), mentre i casi attivi sono 28.387. Di questi, 28.304 sono in isolamento, 82 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 85.690 guariti e 1.137 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 153.597 (+408), mentre i casi attivi sono 7.217. Di questi: 7.166 in isolamento, 49 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 145.587 i guariti e 793 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 43.390 (+173) mentre gli attivi sono 1.369, di cui 1.353 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.783 i guariti e 238 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 67.794 (+136), mentre i casi attivi sono 4.883. Di questi, 4.881 in isolamento, 69 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 62.582 i guariti e 329 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.804 (+14) mentre gli attivi sono 898. Di questi: 881 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.730 i guariti e 176 i deceduti.